Con l’annuncio dell’imminente arrivo dell’inverno e delle condizioni meteo avverse, anche in Sardegna entra in vigore, in caso di allerta meteo, l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo.

Lo comunica l’Anas con un annuncio ripreso anche da Confartigianato Sardegna che sottolineano premura e attenzione alla guida. In particolare, l’obbligo è valido sulla ss 131 Carlo Felice dal km 137.900 fino al km 179.500, fino al 15 marzo 2024 e sulla ss 389 var “Nuoro – Lanusei” dal km 0+360 al km 51+000 fino al 15 aprile.

La normativa, inoltre, prevede che i vari enti proprietari dei tratti stradali decidano quali veicoli debbano essere muniti di dispositivi antisdrucciolevoli o di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Sulle varie tratte, comprese autostrade e strade extraurbane principali, viene indicato dunque l’obbligo con apposita segnaletica, che riguarda tutti i mezzi, comprese le moto.

Per questo, prima di ogni viaggio, è buona prassi controllare questi obblighi onde evitare brutte sorprese.

Le multe cambiano dalla location dell’infrazione e quindi nei centri abitati da 41 a 168 euro e nelle strade extraurbane e autostrade da 84 a 355 euro.

Confartigianato Sardegna ricorda anche la possibilità di montare sui propri autoveicoli le cosiddette “gomme quattro stagioni” con dicitura M+S, oppure banalmente tenere in auto le catene da neve.

In ogni caso, l’associazione artigiana ricorda che gli pneumatici idonei alla marcia sulla neve sono contrassegnati da una marcatura (M+S; MS; M-S; M&S) e devono avere caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nella carta di circolazione del veicolo. In caso di precipitazioni nevose saranno previste aree dove sarà possibile effettuare la sosta dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 t, nel caso in cui dalle competenti autorità venissero adottati provvedimenti di fermo temporaneo. Le aree sono individuate a ridosso delle tratte stradali e autostradali di competenza Anas più esposte a criticità per la circolazione in caso di nevicate e integrano quelle individuate dagli altri gestori autostradali lungo le rispettive tratte di competenza.

