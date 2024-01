La decisione del centrodestra sardo di puntare su Paolo Truzzu come candidato viene guardata con attenzione anche dal centrosinistra. La candidata Alessandra Todde ha commentato la notizia durante la presentazione della lista a guida Psi.

“Truzzu, Solinas, un terzo nome o Biancaneve poco importa. Non basta cambiare nome per nascondere i fallimenti evidenti di questa giunta. Su Truzzu mi chiedo come si possa pensare di governare bene una Regione come la Sardegna, piena di complessità e in forte ritardo rispetto alle altre Regioni, dopo aver governato e amministrato male la città di Cagliari. Il giudizio dei cagliaritani sull’operato di Truzzu è sotto gli occhi di tutti ed è impietoso”.

La Todde ha aggiunto come la sua sia “l’alternativa più coerente, credibile, seria, capace e determinata”.

