Antonella Zedda, coordinatrice di Fratelli d’Italia, sgombera il campo dai dubbi in vista delle Regionali 2024. Il candidato ufficiale del centro destra è Paolo Truzzu. Da lì non ci si smuove.

“Se Lega e Psd’Az vogliono tagliare i ponti con il centrodestra, facciano pure”, ha commentato all’Ansa. Dopo che il vice segretario del Carroccio Andrea Crippa aveva chiesto la conferma di Christian Solinas.

Questa mattina il coordinatore Michele Pais è stato laconico: “Noi siamo per la continuità e per Christian Solinas presidente”.

Intanto Alessandra Zedda, esponente di Fi e già vicepresidente della Giunta Solinas, prosegue per la sua strada. “Sono in campo e vado avanti per presentare la mia candidatura da indipendente”.

