Due persone sono rimaste intossicate a seguito di un incendio divampato in un garage ad Assemini. Un uomo e una donna sono stati soccorsi nelle prime ore del mattino dopo che un’auto ha preso fuoco all’interno di un box in via Carife.

Subito l’intervento del 118 e dei Vigili del fuoco, con i due intossicati trasportati in ospedale. Non si esclude l’origine dolosa.

