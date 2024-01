Un buon pari per il Cagliari a Lecce, e Claudio Ranieri può essere mediamente soddisfatto. Poiché il Cagliari sembrava in difficoltà e invece in trasferta ha dimostrato di saper combattere. Ai microfoni di Dazn, il tecnico ha dato la sua analisi della gara.

Sulla prestazione dei suoi ragazzi. “Tranne che con il Milan, abbiamo sempre fatto una buona prestazione. Stiamo lottando. Il campionato è duro per noi. Ci sarà da lottare e soffrire fino all’ultima giornata. La squadra non molla mai”.

L’aiuto dei tifosi. “Rappresentiamo tutta l’isola. Abbiamo dei tifosi meravigliosi e anche oggi ci hanno fatto sentire il loro calore. E noi possiamo ringraziarli soltanto dando sempre tutti noi stessi”.

