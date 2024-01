La Torres si riprende momentaneamente la testa della classifica nel girone B della Serie C. I sassaresi hanno superato per 3-2 la Recanatese in una sfida spumeggiante.

I rossoblù sono stati un po’ sorpresi dall’intraprendenza e dalla voglia di lottare degli ospiti. Ma in ben tre occasioni sono riusciti sempre ad andare in vantaggio.

Prima Dametto, poi l’eurogol di Mastinu fino all’incornata di Idda che ha suggellato una partita pazza ma vincente.

