In queste ore si erano diffuse delle ricostruzioni circa l’incontro che Renato Soru e Alessandra Todde hanno avuto giovedì scorso. Con loro erano presenti anche rappresentanti del Pd, dei Progressisti e dei 5 Stelle.

In quella occasione, è stato chiesto alla candidata presidente di fare un passo indietro. Per dare spazio ad un terzo nome che potesse unire i due fronti. La Todde ha rigettato la proposta.

Renato Soru ha voluto dare la sua versione dei fatti, svelando una recente telefonata con Elly Schlein, segretaria del Pd.

“Ho espresso la mia disponibilità per un progetto comune e per convergere sul nome di una candidatura di mediazione diversa dalle due attualmente in campo”.

Nonostante il diniego, l’ex presidente della Regione si dice pronto a fare un passo indietro. “Nessuno è indispensabile. Per questo rimane la mia disponibilità a mettermi al servizio di una proposta politica unitaria. Che individui una nuova candidatura capace di rappresentare la sintesi di un programma di profondo cambiamento della Sardegna”.

