La Dinamo Sassari conquista tre punti straordinari in trasferta in ottica salvezza. Gli uomini di Piero Bucchi hanno infatti superato per 79-69 Pesaro, giocando buona parte della gara con grande piglio.

Sugli scudi in particolare la guardia Tyree: coi sui 26 punti ha prima tracciato un solco nel primo tempo. Quindi ha suonato la carica nell’ultimo quarto, quando Pesaro si è fatta minacciosamente sotto.

Molto bene anche la tenuta difensiva, anche se negli ultimi dieci minuti ha scricchiolato. Da segnalare le belle prove di Charalampopoulos, Jefferson e Gombauld. Ora i sassaresi sono a +4 dall’ultimo posto.

