“Noi continueremo a lavorare per l’unità e portare dentro anche Soru”. Lo afferma il leader dei Progressisti, Massimo Zedda, intervistato oggi al programma “L’Attimo Fuggente” su Radio Giornale Radio.

Zedda conferma così lo strappo con Renato Soru e il rientro del partito nello schieramento di Alessandra Todde. “Gli proporremo di rientrare con noi e fare una lista insieme” dice ancora l’ex sindaco di Cagliari.

“Malizioso dire che c’è un accordo che porterà me ad essere candidato unitario della colazione per il sindaco di Cagliari? No, abbiamo chiesto da subito che le candidature a presidente della Regione e sindaco di Cagliari e Sassari fossero decise insieme anche per avere più forza alle regionali. Sono a disposizione per candidarmi a sindaco, anche con le primarie. Ma non è questo il punto, saremmo andati anche da soli”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad