I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un 28enne, residente del posto e con precedenti penali, per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

A far scattare la segnalazione è stato un acceso litigio con alcuni familiari. I Carabinieri intervenuti hanno così deciso di sottoporre il soggetto a una perquisizione personale. Durante la perquisizione, è stato scoperto in possesso di un coltello a serramanico, classificato come genere proibito e con una lunghezza complessiva di oltre 13 centimetri.

Il coltello è stato immediatamente sequestrato a fini probatori e sarà consegnato all’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari, mentre il giovane è stato deferito per il reato contestato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad