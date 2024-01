“Sì, mi sento il candidato governatore”. Così il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, esponente di Fratelli d’Italia, risponde alla stampa prima dell’incontro con i cronisti in Municipio.

In seguito allo scossone di Alessandra Zedda, candidatasi autonomamente per il centrodestra alle prossime elezioni regionali, ora resta da rompere gli indugi sul candidato ufficiale della maggioranza che dovrà presentarsi come leader della coalizione.

Una scelta che ha scaldato gli animi della politica sarda e nazionale, con il segretario della Lega Matteo Salvini che ha appoggiato ufficialmente la candidatura di Christian Solinas, e Giorgia Meloni che invece vorrebbe il primo cittadino cagliaritano alla guida dello schieramento di centrodestra.

“Ovviamente noi lavoriamo per l’unità della coalizione – ha aggiunto Truzzu – abbiamo la volontà di lavorare con tutti, quindi anche con Lega e Psd’Az, e l’augurio che presto possano essere con noi in squadra”.

Si attende ora il prossimo vertice di centrodestra per cercare di ricucire lo strappo con gli alleati.

