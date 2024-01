Televisori. Ma anche giocattoli e dolciumi. Perché la solidarietà e l’attenzione verso chi soffre non si fermano neanche nel periodo delle festività natalizie.

Nelle scorse settimane sono tanti i doni e le visite fra sorrisi e allegrie ricevuti dai reparti dall’ospedale San Martino di Oristano. I regali e le incursioni più numerose hanno interessato, come sempre accade, il reparto di Pediatria diretto dalla dottoressa Enrica Paderi.

Il motoclub “Giganti Bikers” di Cabras ha offerto quindici televisori in ricordo del loro socio compianto Antonello, dono condiviso con il reparto di neuroriabilitazione, diretto dal dottor Andrea Montis. Altri cinque televisori sono stati offerti al reparto di Urologia, diretto dal Dottor Vincenzo Pecoraro, dal signor Livio Caria.

Sempre in Pediatria regali e gioia per i piccoli pazienti arrivati dalla Libreria Giunti, l’associazione dipendenti del Ministero degli Interni di Oristano and Partners Ovd, le associazioni “Cuore di Maglia” e “Noi per gli Altri” il gruppo Scout Agesci di Oristano e, in modo particolare, la “Renna Rudolf”.

E ancora i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Oristano e la Lavos con le loro befane speciali, una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, l’associazione di volontariato “Flema Soccorso” e l’associazione “Supereroi Acrobatici” con il sostegno di Daniele Rocchi dell’associazione “Donatori Nati Polizia di Stato”.

“Ringraziami tutti per la loro infinita generosità e impegno nell’aver fatto trascorrere ai piccoli giornate da non dimenticare”, ha detto la dottoressa Paderi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it