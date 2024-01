È una giovane vita spezzata quella di Guan Xuanming, il 15enne travolto e ucciso stamane a Cagliari. Stava attraversando la strada per raggiungere la fermata del bus che lo avrebbe portato a scuola. Ma tra i banchi non ci arriverà mai.

Viveva a Pirri assieme ai genitori. Frequentava il secondo anno dell’Istituto professionale per i servizi commerciali e per i servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera “Domenico Alberto Azuni” e aveva scelto l’indirizzo enogastronomico. Nello zaino che portava sulle spalle i libri di scuola e un quaderno con all’interno una ricetta e gli ingredienti di un cocktail che avrebbe voluto preparare.

L’8 febbraio prossimo avrebbe compiuto 16 anni. L’auto che l’ha investito non andava troppo veloce, ma l’impatto è stato comunque violento. Il ragazzo ha battuto sul montante della vettura all’altezza del parabrezza e poi è stato scaraventato sull’asfalto a pochi metri di distanza.

L’automobilista si è subito fermata per aiutarlo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto in pochi istanti è arrivata un’ambulanza del 118, ma per Xuanming non c’è stato nulla da fare.

Sotto choc la conducente che sarà indagata per omicidio stradale. Sconvolti anche i tanti studenti che si trovavano in via Peretti e i compagni di scuola della giovane vittima.

