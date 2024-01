Ennesimo investimento sulle strisce pedonali in Sardegna. L’episodio è accaduto il 3 gennaio scorso in via Gallus, a Selargius.

La denuncia è arrivata ai carabinieri dalla diretta interessata: un’infermiera 62enne del Policlinico di Monserrato.

La donna ha raccontato ai militari di essere stata investita mentre attraversava correttamente la carreggiata sulle strisce pedonali. Sarebbe stata travolta da una Volkswagen Golf, condotta da una 47enne cagliaritana.

L’investitrice si sarebbe immediatamente fermata dopo l’impatto per soccorrere la malcapitata, con l’ausilio di un passante occasionale.

La vittima era stata poi trasportata con un’ambulanza del 118 presso il citato nosocomio per importanti lesioni ossee. Nessuno nella circostanza si era preoccupato di chiamare le forze dell’ordine per l’effettuazione dei rilievi stradali.

L’ipotesi di reato è quella di lesioni personali stradali.

