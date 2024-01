Non c’ha pensato troppo Gigi Riva a rispondere a chi gli chiedeva un ricordo di Franz Beckenbauer, leggenda del calcio mondiale spentosi domenica all’età di 78 anni. Contro il Kaizer l’eroe rossoblù aveva disputato la mitica semifinale di Messico ’70 tra Italia e Germania, nello storico 4-3 passato alla storia come “la partita del Secolo”.

“Era un fenomeno. In campo, in quella mitica semifinale, io non guardavo la partita: guardavo lui. Era bellissimo vederlo giocare” ha detto Riva a Repubblica. “Abbiamo anche parlato. Almeno, ci abbiamo provato: io gli ho detto: “Sei bravissimo”. Non so se avesse capito, ma rideva”.

