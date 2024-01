La Lega ribadisce la volontà di proseguire con la leadership di Christian Solinas per il centrodestra. In una nota dell’ufficio stampa del partito viene quindi smentita l’ipotesi di uno stop alle trattative per la riproposizione di tutti gli uscenti tra sindaci e governatori della coalizione a livello nazionale.

“La Lega ribadisce la candidatura del presidente uscente Solinas in vista delle Regionali in Sardegna” scrive l’ufficio stampa del Carroccio. “Nessun passo indietro come erroneamente ipotizzato da alcuni media, ma la consapevolezza di un progetto condiviso con l’intero centrodestra che ha portato ottimi risultati a livello nazionale e regionale”.

