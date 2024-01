Lunghe code sulla 554 per un incidente all’altezza della circonvallazione fra Quartu Sant’Elena e Quartucciu. Una donna si è ribaltata questa mattina con la propria auto, ma fortunatamente non ha subito grvi traumi e i soccorritori del 118 hanno constatato solo alcune contusioni.

Il mezzo è rimasto per diverse ore in mezzo alla carreggiata e i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un principio d’incendio. Presenti sul posto alcune pattuglie della Polizia Locale di Quartu che hanno effettuato i rilievi e gestito i disagi al traffico.

