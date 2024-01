La Sardegna diventa un’isola più sicura per i grifoni e in generale per tutti i volatili.

Con il progetto dell’Università di Sassari “Life safe for vultures“, E-Distribuzione ha compiuto una serie di interventi per limitare al massimo la possibilità che, nelle zone dove si sta sviluppando il piano di ripopolamento dei grifoni, le strutture elettriche possano rappresentare un pericolo per i volatili.

“Abbiamo completato la protezione e l’isolamento delle infrastrutture energetiche nell’area interessata dal progetto, dove è più intensa la presenza di grifoni. In modo da limitare i rischi di elettrocuzione e collisione, che sono tra le principali minacce per la tutela dell’avifauna e la sopravvivenza di alcune specie fondamentali per salvaguardare le biodiversità”.

Così Roberta Casciello, responsabile Salute, sicurezza e ambiente dell’Area operativa Sardegna di E-Distribuzione, ha spiegato gli interventi.

L’area interessata è compresa tra Pozzomaggiore e Montresta. Sono stati inseriti dei dissuasori: delle spirali che gli uccelli possono vedere facilmente da distanze ragguardevoli, ricalibrando le proprie traiettorie di volo.

