Il centrodestra non arriverà alle elezioni diviso, secondo Ugo Cappellacci. Ad Affari Italiani, l’esponente di Forza Italia ha confermato le frizioni in campo ma anche la netta possibilità che vengano risolte.

“Mi sento di escludere categoricamente che si possa andare separati alle elezioni regionali in Sardegna. Il tavolo nazionale, come ha detto anche Maurizio Gasparri, sarà capace di trovare la soluzione migliore per vincere le elezioni”.

Dunque il tavolo nazionale lavora per sanare le divergenze tra chi vuole Paolo Truzzu e chi Christian Solinas. Intanto i due candidati si stanno muovendo in vista della presentazione dei simboli.

