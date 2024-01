Il Cagliari perde un altro esponente del suo attacco: Gaetano Oristanio dovrà fermarsi a causa della frattura composta del quinto metatarso del piede destro.

Una tegola non da poco per il tecnico Claudio Ranieri. Che in precedenza aveva dovuto fare i conti con lo stop di Lapadula, Shomurodov, Pavoletti e la partenza di Luvumbo per la Coppa D’Africa.

Oristanio aveva ricevuto un pestone durante la sfida con il Lecce. Aveva stretto i denti, ma una volta tornato in Sardegna il dolore non è passato. Gli accertamenti hanno evidenziato poi la frattura.

Ora Ranieri dovrà affidarsi in tutto e per tutto a Petagna. Anche perché Pereiro è in partenza e nessun acquisto è stato compiuto.

