Non si ferma la querelle interna al centrodestra sul candidato governatore. Dopo la dura nota stampa presentata ieri dal presidente del Psd’Az, Antonio Moro, in cui il tavolo regionale che ha incoronato Paolo Truzzu era stato definito “truccato”, arriva la replica di Fratelli d’Italia.

“Se alle elezioni amministrative siamo andati separati è proprio per la mancanza di coordinamento della coalizione di centrodestra, in capo al presidente Solinas, non interessato a mettere d’accordo e riunire la propria coalizione” dichiara il deputato Salvatore Deidda.

“Nessun tavolo truccato quindi – prosegue – perché ad eccezione di Psd Az e Lega, le altre forze politiche di centrodestra (Forza Italia, Riformatori sardi, Udc, Sardegna 2020), hanno chiaramente scelto questo passaggio di consegne scegliendo il candidato Paolo Truzzu”.

Deidda chiude affermando che Fratelli d’Italia “ha sempre accettato queste regole sia quando eravamo al 2% sia ora che siamo al 30%” e che “le regole non si cambiano in corsa d’opera se l’esito non è gradito”. Infine la richiestà di unità: “Lasciamo perdere queste polemiche senza capo né coda”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it