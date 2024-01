Proponeva polizze assicurative fasulle sul web spacciandosi per una nota compagnia del settore. Stamattina a Cagliari, i Carabinieri della Stazione di Pirri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Cagliari, per truffa aggravata, un 65enne di Crotone, noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghe vicende.

Al termine degli accertamenti intrapresi a seguito della denuncia formalizzata ad aprile scorso da un 30enne cagliaritano, impiegato pubblico, i militari dell’Arma hanno individuato la persona denunciata quale titolare del conto bancario, associato alla carta Postepay a cui la vittima aveva indirizzato una ricarica di 594 euro. Quel denaro avrebbe dovuto costituire il premio di una polizza assicurativa annuale per un’autovettura, ma non è mai stata attivata.

La vittima aveva individuato sul web la proposta abilmente postata dall’autore del raggiro per conto di una nota società assicurativa che, contattata successivamente dal presunto titolare della polizza, aveva certificato l’assoluta assenza di qualunque rapporto. I Carabinieri sono giunti all’individuazione del truffatore con l’ausilio dei colleghi di Crotone che hanno fatto le verifiche presso l’Istituto bancario e presso l’ufficio postale dove era attiva la carta Postepay.

