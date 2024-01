Da oggi un nuovo medico in servizio nel punto di continuità assistenziale di Oristano.

“Il ripristino completo del servizio di guardia medica ad Oristano da mesi rimane fra le priorità di questa direzione generale – ha detto il direttore generale della Asl 5 di Oristano, Angelo Maria Serusi – confidiamo in nuove adesioni nelle prossime settimane. La direzione generale è infatti, come più volte ribadito, impegnata a ricercare costantemente insieme ad ARES Sardegna medici disponibili affinché il punto di guardia medica di via Carducci ad Oristano ritorni pienamente operativo”.

Dunque ora sono due i medici in servizio nel punto di continuità assistenziale, al numero civico 33 di via Carducci. Il dottor Serusi ha aggiunto: “E’ doveroso ricordare anche le recenti adesioni di personale medico al servizio di medicina penitenziaria del carcere di Massama. Anch’esse potranno contribuire alla ripresa graduale della normale attività di un presidio sanitario sia sul territorio, sia nel carcere oristanese”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it