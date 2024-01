Terribile schianto sulla ss 130, al km 36, in direzione Iglesias, dove un’automobilista ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sul guardrail.

L’uomo è stato trasferito in codice rosso al Brotzu di Cagliari: è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri per capire le dinamiche del fatto.

