Christian Solinas non molla, vuole la leadership del centrodestra per le imminenti elezioni Regionali 2024. Ma sul tema interviene il ministro Francesco Lollobrigida: la candidatura di Paolo Truzzu non si tocca.

Il governatore uscente aveva detto chiaro e tondo di aspettarsi la conferma. “Sono fiducioso del fatto che il centrodestra ritroverà la sua unità su una candidatura che potrà riportare alla vittoria questa formula politica che ha ben amministrato in cinque anni molto complessi. In tutte le regioni si è osservato il principio della conferma degli uscenti”.

Solinas spazza via l’ombra di Truzzu. “Sono convinto che Truzzu alla sua prima legislatura a Cagliari meriti di portare a compimento quanto fatto in città esattamente come la legislatura della Regione”.

Non è dello stesso avviso il ministro Lollobrigida che senza giri di parole dice: “Il nostro candidato resta Truzzu“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it