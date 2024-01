Alessandra Zedda non ha intenzione di fare alcun passo indietro: è in campo per candidarsi alla presidenza della Regione Sardegna. Sarà dunque lei la possibile terza candidata di centrodestra alle Regionali 2024.

“Sto lavorando. La lista si chiamerà Anima di Sardegna e raccoglierà esponenti della società civile. Sono in tanti che stanno aspettando di potersi candidare insieme a me” ha raccontato all’Ansa.

Nonostante il centrodestra non abbia una posizione definita sulla candidatura del candidato alla presidenza, la Zedda ha deciso di andare avanti nel percorso. Nel simbolo oltre il logo con una Sardegna stilizzata divisa in cinque territori ci sarà anche il suo nome ‘Alessandra Zedda presidente’.

