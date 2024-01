Truffa sul Superbonus 110% a Olbia. In arresto tre persone e milioni di euro posti sotto sequestro dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Sassari.

Gli indagati, che si trovano ora ai domiciliari, sono accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata ai danni dello Stato.

In seguito ad alcune denunce presentate nel 2022 dai proprietari di diversi appartamenti a Olbia, che avevano individuato cessioni di crediti nei loro cassetti fiscali per lavori di efficientamento energetico. Ma gli stessi non avevano mai eseguito quelle operazioni.

I tre arrestati avrebbero messo in atto una rete basata sull’uso di due società, aventi sede legale a Roma, costituite per emettere fatture false finalizzate, da una parte, a simulare l’esistenza di spese mai realmente sostenute, e dall’altra, a creare fittiziamente il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione fiscale.

Complice un tecnico professionista, al quale era stato affidato il compito della dichiarazione dei lavori.

Gli indagati resteranno ora agli arresti domiciliari. Sotto sequestro preventivo circa 5 milioni di euro.

