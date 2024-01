“Ho presentato in Senato, assieme ai colleghi del Partito Democratico, una interrogazione urgente a mia prima firma indirizzata al Ministro Valditara e al Ministro Giorgetti sul fenomeno dei ritardi nel pagamento delle retribuzioni dovute ai precari della scuola”. Lo afferma il senatore del PD, Marco Meloni.

“Da settembre a dicembre sono circa 70mila i docenti e il personale ATA assunto direttamente dai Dirigenti Scolastici in sostituzione del personale temporaneamente assente, molti dei quali sono senza stipendio dall’inizio dell’anno scolastico”.

La ragione, spiega Meloni, è da ricercare nel “farraginoso iter per il pagamento delle supplenze brevi e temporanee, che coinvolge, in numerosissimi step, la scuola di titolarità, i sistemi informatici SIDI e NoiPA e la Ragioneria Generale dello Stato, non garantisce regolarità e tempestività nella liquidazione degli stipendi”.

Da parte sua, il ministro Valditara aveva promesso di porre rimedio quasi un anno fa con il “Piano per la semplificazione” presentato ad aprile 2023 che prevedeva, tra le prime 20 misure da attuare, proprio la riduzione significativa dei tempi di pagamento del personale supplente.

Da qui la richiesta da parte del senatore dem di risposte urgenti per risolvere la situazione.

