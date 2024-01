Prosegue il lavoro del Cagliari sul mercato di riparazione. L’emergenza in attacco ha portato la società a rivedere le priorità e ora il ds Bonato è al lavoro con lo Spezia per portare Daniele Verde alla corte di Ranieri.

Il fantasista è stato individuato come l’uomo giusto e il calciatore ha già espresso gradimento per la destinazione. Le due società lavorano ora su una possibile contropartita tecnica che faccia il percorso inverso.

Intanto, con una nota ufficiale sul proprio sito, il Cagliari annuncia ufficialmente la fine dell’avventura in prestito di Christian Travaglini alla Ternana. Il terzino ex Olbia è stato contestualmente girato in Serie C al Taranto, sempre a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

