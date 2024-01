i Progressisti non mollano la presa su Renato Soru. Il gruppo politico di Massimo Zedda chiede ancora una volta all’ex governatore di unire le forze con il Campo Largo di Alessandra Todde, nonostante dal diretto interessato sia arrivata sempre una netta chiusura.

L’ultima a provare la carta della persuasione è la deputata Francesca Ghirra. “Dopo questi anni di devastazione sociale ed economica della Sardegna, a causa del malgoverno della peggiore giunta della storia isolana, il popolo sardo si aspettava che le forze democratiche e progressiste arrivassero compatte all’appuntamento elettorale” scrive in una nota. “Spiace che Renato Soru prosegua la sua corsa senza convergere all’interno della coalizione, dichiarando addirittura di non essere interessato a calcoli elettorali”.

“Se davvero intende costruire una prospettiva politica diversa per l’oggi e per il domani, che metta al centro la Sardegna, Soru condivida con noi le idee, i progetti e le proposte che sta promuovendo da mesi nei tantissimi incontri sui territori. Solo così, insieme, potremo mettere in piedi un progetto di alternativa alla terribile esperienza della Giunta Solinas”.

La deputata conclude il suo appello: “Siamo ancora più che disponibili a costruire insieme una alleanza che possa diventare maggioranza anche grazie al contributo delle forze di ispirazione autonomista e indipendentista e segni una nuova stagione di Rinascita economica e sociale per l’isola. E speriamo ancora di poterlo fare con Renato Soru, i suoi attuali alleati e quanti si vorranno unire a noi”.

