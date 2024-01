La guerra dentro il centrodestra sardo prosegue e in queste ore non sembra esserci una schiarita. Il vertice tra Meloni, Salvini e Tajani non è avvenuto sul risiko regionali. Tutto dunque è fermo.

Secondo una ricostruzione del Corriere della Sera, da Fratelli d’Italia sono piuttosto sicuri della candidatura di Paolo Truzzu alla presidenza della Regione. Forti sia dell’appoggio del grosso della coalizione che dei numeri del partito in Sardegna.

A indispettire i meloniani è l’insistenza del partito di Matteo Salvini. “La Lega in Sardegna vale il 3%” malignano. E ricordano che Solinas nei sondaggi sui governatori più amati è ultimo in classifica. Oltre a non godere dell’appoggio delle liste locali, riformiste e moderate.

L’unico modo per convincere la Lega a lasciare Solinas è la candidatura di un proprio esponente in Basilicata. Ma Forza Italia non ha alcuna intenzione di rinunciare al governatore uscente Bardi.

Per venerdì 12 gennaio, intanto, Solinas ha indetto un incontro con il suo partito. All’ordine del giorno, come primo punto, l’analisi della situazione politica. Si attenderanno le eventuali decisioni da Roma e si deciderà il da farsi. Il Psd’Az è pronto da mesi ad ogni evenienza.

