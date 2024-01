Un caso drammatico è accaduto in un volo che da Tunisi portava i passeggeri a Londra: una donna di origini libiche ha avuto un doppio infarto. Per questo motivo, l’aereo è dovuto atterrare a Olbia per consentire i soccorsi.

Il fatto è stato rilanciato dalla pagina Facebook “Tunisian Aircraft Spotters”. La fonte è un passeggero presente sul volo.

La donna ha iniziato a sentirsi male appena venti minuti dopo la partenza. L’aereo stava sorvolando la Sardegna intorno alle ore 8:35, quando il personale di bordo è dovuto intervenire per soccorrerla.

Il suo cuore si sarebbe fermato per due volte e per due volte ha ripreso a battere grazie alle manovre di un medico che le ha praticato un massaggio cardiaco.

In quei minuti cruciali, il capitano di bordo ha chiesto all’aeroporto di Olbia di poter atterrare all’aeroporto per consentire una migliore assistenza. La donna ora si trova ricoverata nell’ospedale locale, assistita dal figlio.

