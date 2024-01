A Oristano si denuncia il “perdurare della crisi sanitaria che investe il comune capoluogo e i centri periferici, le strutture ospedaliere e i servizi di base”. Il sindaco Massimiliano Sanna e i presidenti dei Distretti sanitari di Ghilarza-Bosa, Ales-Terralba e Oristano, hanno consegnato un documento al prefetto Salvatore Angieri per denunciare le gravi condizioni in cui versa la sanità nel territorio.

“Le soluzioni più volte annunciate, durante le numerose riunioni, tardano a concretizzarsi e le comunità locali soffrono in maniera sempre più evidente per la carenza dei servizi sanitari. Tanto che tutti i sindaci manifestano una crescente preoccupazione per l’ordine pubblico” si legge in una nota.

Si sollecita la pubblicazione dei bandi di concorso per personale libero professionale con compensi maggiorati. O di reclutare un pool di dirigenti medici da assegnare direttamente alla struttura carceraria per alleggerire la guardia medica di Oristano. Si chiede inoltre l’attivazione di tutte le procedure che consentano il reclutamento di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta nelle sedi attualmente scoperte.

Per il servizio di Guardia medica si chiede l’immediato potenziamento per garantirne una copertura integrale e continuativa. Altro punto trattato riguarda il potenziamento degli organici dei reparti degli ospedali della provincia di Oristano su cui gravano evidenti e prolungate carenze anche al fine della riduzione delle liste d’attesa.

