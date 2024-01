Un uomo di poco più di 80 anni è stato aggredito in casa da due malviventi nella serata di mercoledì 10 gennaio a Golfo Aranci. Un fatto che ha scosso la cittadina e che ha visto la forte reazione del sindaco Mario Mulas.

“Desidero esternare tutta la mia indignazione per l’incredibile fatto accaduto ieri sera nel nostro paese. E sono certo di interpretare il sentimento di tutta la nostra comunità affermando che fatti come quelli di ieri non ci appartengono e sono estranei al nostro modo di vivere onesto e civile. L’aggressione ad un anziano è quanto di più ignobile possa essere pensato e messo in atto. Esprimo la solidarietà e la vicinanza di tutto il paese al Sig. Pagano e alla sua famiglia e mi auguro che le forze dell’ordine abbiano modo di appurare chi si è macchiato di una azione tanto vergognosa”.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, due persone sono entrate in casa dell’uomo per effettuare una rapina. L’anziano ha scoperto i due e ha reagito alle minacce. Subendo una violenta aggressione.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha soccorso l’uomo.

