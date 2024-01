Il governatore uscente Christian Solinas chiama a raduno i suoi. Per questo pomeriggio alle 17 è in programma la direzione nazionale del Psd’Az, nella sede del partito in viale Regina Margherita a Cagliari, in cui i sardisti decideranno se restare nel centrodestra a trazione Fratelli d’Italia o correre da soli.

Da segretario del partito Solinas ha firmato la convocazione dello stato maggiore e all’ordine del giorno ha fissato l’analisi della situazione politica, da cui scaturirà la scelta. Chiamati a raccolta i consiglieri e gli assessori della Giunta regionale.

L’ipotesi più probabile resta al momento quella della scissione nel centrodestra, ma prima andranno fatti bene i calcoli perché lo zoccolo duro della coalizione al momento non si è stracciato le vesti per la candidatura di Paolo Truzzu promossa dal partito di Giorgia Meloni.

Intanto proprio Truzzu domani, sabato 12 gennaio, incontrerà per la prima volta i suoi elettori a Quartu Sant’Elena. In via Eligio Porcu 29, alle 9.30, si terrà la quinta edizione di “C’è del buono in questo mondo”, appuntamento annuale promosso da Fratelli d’Italia per fare il punto politico e sociale sulla Sardegna e non solo. Ospite d’onore proprio il candidato governatore e sindaco di Cagliari.

