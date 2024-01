La città di Quartu ha un nuovo spazio dedicato ai giovani, agli anziani e alle famiglie. In Piazza IV Novembre apre il Centro intergenerazionale e polifunzionale gestito dalla cooperativa Laurus e nato per iniziativa dell’Assessorato comunale ai Servizi Sociali.

“Sarà un punto di riferimento importante in uno dei tradizionali luoghi di aggregazione della città” scrive sui social il sindaco Graziano Milia. “Ragazzi, famiglie ed anziani potranno ritrovarsi e svolgere diversi tipi di attività in ambienti luminosi, accoglienti ed attrezzati per ogni esigenza. Si va dagli spazi ludici per i più giovani con tavoli da ping pong, biliardino, sala musicale, alle aree arredate per gli adulti e gli anziani, confortevoli e climatizzate, per favorire l’aggregazione e la socialità”.

Inoltre, all’interno del nuovo centro polifunzionale “troveranno spazio i servizi del Set (Servizio Eucativo Territoriale) per le famiglie e i minori e quelli dell’Educativa di Strada con attività ricreative di gruppo, laboratori vari e spazi di creatività ed apprendimento collaterali all’attività dell’EdS”. In piazza IV Novembre sarà inoltre attivato lo sportello Inform@ttivamente per gli anziani, dedicato al supporto informatico per l’utilizzo di mail, spid e quant’altro.

