“Io sono per l’unità. Per questo invito Alessandra Todde a fare un confronto pubblico su chi vuole l’unità e chi non la vuole, su qual è il suo progetto per la Sardegna e quale il mio e se possiamo trovare nelle prossime ore una persona che ci rappresenti tutti”. Lancia il guanto di sfida Renato Soru che durante un incontro a Nuoro nella giornata di ieri ha rispedito al mittente gli inviti ricevuti dai Progressisti all’ingresso nel Campo Largo.

“Non sono l’unico candidato possibile e nemmeno il migliore” ha detto l’ex governatore. “È davvero il momento del noi: il mio io l’ho messo da parte e aspetto che altrettanto faccia Alessandra Todde”.

