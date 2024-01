Due giorni e poi il Cagliari scenderà in campo contro il Bologna. Claudio Ranieri deve fare i conti con un attacco falcidiato dagli infortuni, e una rosa piena di rattoppi. Ma il campionato non aspetta e servirà fare punti tra le mura amiche. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa.

Sulle assenze. “Siamo in emergenza. Senza diversi giocatori sei condizionato. Quando un allenatore manda in campo i primi undici già prevede quello che potrebbe accadere. Così è difficile”.

Sulla crescita della squadra. “Dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto soltanto 15 punti e preso 32 gol. Troppi per i miei gusti. Dobbiamo migliorare sotto ogni punto di vista. Così non ce la facciamo. Dobbiamo essere più pratici. Il Bologna? Sta facendo un campionato importante. Ma noi dobbiamo vincere”.

