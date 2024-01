Il progetto del Comune di Cagliari “Riqualificazione del verde scolastico quali aule all’aperto e luogo per svolgere attività sportiva” è nella lista degli aggiudicatari del premio “La città per il verde”.

Il progetto, finanziato con fondi React-EU per un importo di 3 milioni di euro, i cui lavori sono terminati a fine ottobre 2023, ha visto l’intervento su 48 plessi scolastici comunali per un’estensione di oltre 160mila quadri.

Il premio, organizzato dalla casa editrice “Il Verde Editoriale” e giunto alla XXIV edizione, è in partnership con la fiera professionale “Myplant & Garden”, il Touring Club Italiano e weTree e vanta il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano, del Consorzio Italiano Compostatori.

Il riconoscimento è assegnato a Comuni italiani e altri Enti pubblici, strutture private e associazioni di volontariato che si sono distinti con progetti sul verde, sulla base della valutazione di esperti del settore.

La cerimonia di consegna del premio è prevista il 23 febbraio 2024 presso la fiera professionale dell’orto-florovivaismo, del Garden e del paesaggio “Myplant & Garden” a Milano.

“Il riconoscimento ottenuto – commenta il sindaco Paolo Truzzu – è motivo di soddisfazione per tutta l’amministrazione, per un intervento che abbiamo voluto e sostenuto fortemente sul verde scolastico. Un intervento strutturale, che ha coinvolto circa il 75% della superficie a verde disponibile nei cortili scolastici, che guarda al futuro dei nostri bambini, consentendo loro di vivere l’attività scolastica più a contatto con il verde grazie ai nuovi orti didattici, alle nuove aree gioco e aree sport e agli spazi per la didattica all’aperto”.

“Evidenzio con orgoglio – aggiunge Truzzu – come Cagliari sia l’unica città del Sud Italia inserita nell’elenco dei 17 premiati. A nome dell’amministrazione ringrazio il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica, i progettisti e le imprese che hanno studiato e realizzato gli interventi d’incremento e riqualificazione del verde cittadino”.

