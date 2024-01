Christian Solinas potrebbe essere costretto a fare un passo indietro. O almeno di lato. È quanto filtra da ambienti di centrodestra mentre il Psd’Az è in riunione per decidere il da farsi per le elezioni Regionali 2024.

Le dichiarazioni degli esponenti del partito sono chiare: il centrodestra si presenterà unito alle elezioni. Questo presume che uno dei due contendenti alla poltrona di candidato presidente decida di lasciare il suo posto. E se in questo momento Fratelli D’Italia non ha alcuna intenzione di mollare, dai sardisti pare ci sia più predisposizione ad allentare la presa.

Però fonti del centrodestra nazionale, riportate dai principali quotidiani nazionali, parlano di un “paracadute” per Solinas. Una candidatura in un seggio “sicuro” alle elezioni Europee. Una soluzione che non entusiasma il governatore uscente, ma sarebbe un buon compromesso che metterebbe d’accordo tutti.

“Dobbiamo uscire stasera con una decisione inappellabile, non abbiamo più tempo da perdere. Dobbiamo fare una campagna elettorale credibile rimarcando quanto di buono è stato fatto” ha spiegato Domenico Gallus, consigliere regionale.

Sono ore calde, a breve la decisione.

