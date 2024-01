Accadimento abbastanza clamoroso a Cagliari: gli abitanti del quartiere Genneruxi hanno trovato i cancelli dell’area verde di via Berna chiusi a lucchetto. Ma se in tanti avevano pensato ad una decisione del Comune, così non è.

“Con riferimento alla notizia della chiusura dell’area verde di via Berna, si comunica che la stessa non è stata disposta dall’Amministrazione comunale, ma è attribuibile a ignoti” fanno sapere dal Comune. Che non cela il proprio disappunto per l’azione di alcuni incivili.

“Il Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica ha richiesto all’impresa appaltatrice della gestione del verde cittadino la rimozione del lucchetto apposto abusivamente e ha inviato comunicazione del fatto alla competente Polizia Locale”.

