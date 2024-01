Un uomo è stato arrestato a Sassari per aver preso a schiaffi e cinghiate il figlio disabile di 11 anni. Non pago, avrebbe vessato il ragazzino con violenze psicologiche, insulti e minacce di morte.

La Polizia di Stato è intervenuta ed ha messo fine alle violenze. L’arresto è stato reso possibile dalla flagranza differita. Sono state adottate intercettazioni ambientali audio e video nell’abitazione.

Da quanto rilevato nel corso delle indagini eseguite dai poliziotti della Squadra Mobile, l’uomo ha sottoposto, nel silenzio consapevole dei parenti più stretti, il figlio a quotidiani maltrattamenti fisici.

L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Il bambino è stato collocato in una struttura protetta specializzata.

