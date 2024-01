Alla fine sono arrivate le scuse. Bianca Berlinguer ha deciso di fare mea culpa nei confronti della sua redazione dopo il fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia in cui commentava duramente la qualità dei servizi della sua redazione. Per ricomporre lo strappo con i suoi collaboratori, la giornalista ha aperto il suo talk “Prima di domani” su Rete4 spiegando ai telespettatori cosa era successo.

“Striscia la Notizia ha trasmesso un fuorionda in cui mi lamentavo della mia redazione, come può sempre accadere, come potete immaginare, in quegli attimi concitati prima che parta la diretta. E sembrava che io non la apprezzassi” ha esordito.

“Mi è dispiaciuto, perché la mia redazione fa un ottimo lavoro, prezioso e difficile, in un’azienda come questa, in cui abbiamo deciso di venire e in cui ci stiamo trovando bene”. Questione chiusa, almeno per il momento.

