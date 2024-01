In soli quattro anni sono sparite 2.700 edicole in Italia, per una perdita superiore al 16% del totale. Questi i numeri allarmanti della ricerca realizzata da Unioncamere-InfoCamere sui dati del registro delle imprese.

Un crollo che colpisce forte anche la Sardegna. Al 30 settembre 2023 le edicole sono in totale 540 (provincia di Cagliari 245, Sassari 169, Nuoro 75, Oristano, come detto, 51), di cui 393 sono imprese individuali. In quattro anni ne sono state chiuse 78 (di cui 72 imprese individuali), ovvero il 12,6%.

L’attività dell’edicolante inoltre non attira i giovani imprenditori under 35. A questa fascia di età appartiene solo il 5,9% delle edicole attive nei territori italiani.

