Il primo Liceo del Made in Italy apre nell’Oristanese. All’istituto Magicroce, guidato dal dirigente Salvatore Maresca, sarà allestito il nuovo corso per l’anno scolastico 2024/2025 e sarà l’unico in provincia.

“I nostri organi collegiali hanno approvato ieri la creazione di una classe e abbiamo inoltrato la richiesta di attivazione all’Ufficio scolastico regionale e all’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione” spiega Maresca.

Il nuovo corso è stato istituito nelle scorse settimane con la legge 27 dicembre 2023 n. 206 (“Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”), su proposta dei ministri dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Le iscrizioni per chi sceglierà questo liceo partiranno dal 23 gennaio” annuncia il dirigente. Tra le materie presinti ci saranno due lingue straniere, diritto, economia e storia dell’arte. Nel triennio, la specializzazione riguarderà la comunicazione e il marketing.

