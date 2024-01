Christian Solinas e il Psd’Az insisterebbero sulla candidatura alle Regionali 2024 per un rifiuto. È questo quanto sta emergendo da alcune fonti vicine ai leader nazionali del centrodestra.

La notizia è stata anche rilanciata da alcuni giornali nazionali. Secondo il racconto, nella giornata di venerdì 12 gennaio sarebbe stata offerta al governatore uscente una candidatura alle elezioni Europee (come da noi anticipato). Una soluzione che non ha acceso l’entusiasmo del diretto interessato, ma che sarebbe stato un buon compromesso per unire la coalizione.

A quel punto, Solinas avrebbe chiesto di esser candidato in un seggio “blindato”: capolista nella circoscrizione dell’Italia centrale. Una proposta che i leader del centrodestra hanno rispedito al mittente.

Così, dicono in ambienti regionali, il Psd’Az avrebbe ripreso vigoria nella riunione di ieri, difendendo la posizione del suo segretario. E rilanciando l’idea della candidatura alle Regionali per continuare il lavoro svolto negli ultimi 5 anni. Nonostante alla vigilia dell’incontro ci fosse l’idea di fare un passo di lato, agevolando la discesa in campo di Paolo Truzzu. Tutto rimandato

