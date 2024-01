Questa sera, domenica 14 gennaio 2024, andrà in onda su Sky Uno e in streaming su Now una nuova puntata del programma “4 Ristoranti“. La tappa vedrà Alessandro Borghese visitare la Sardegna, più precisamente l’Ogliastra.

I 4 ristoranti in gara sono “Sa Cadrea” di Emanuela, “Ristorante Abba ‘E Murta” di Carla, “Al Porticciolo” di Francesca e “Incontro di Vino di Carpe Diem” di Teresa.

Ciascun concorrente inviterà nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese. Verranno valutati la location, il menu, il servizio e il conto. I commensali commenteranno i piatti e poi stileranno la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10.

Tutti e quattro i concorrenti, infatti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento. In questo caso saranno i culurgiones sardi. La loro ricetta, tramandata nelle famiglie secondo una tradizione che cambia di paese in paese, presenta spesso differenze di formato, impasto e ripieno.

Il vincitore di puntata, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it