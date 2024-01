Venerdì 12 gennaio 2024 sono state aperte al pubblico a Cagliari due nuove aree verdi nel Quartiere del Sole. Grazie ai lavori di riqualificazione finanziati con fondi PON Metro React-EU.

La prima area, di circa 5.000 metri quadri, in via Procida, ha visto la realizzazione di un giardino recintato, con un percorso fitness completo, un’area giochi per bambini e un’area relax. Con la messa a dimora nuovi esemplari arborei e arbustivi. La seconda area, di circa 1.000 metri quadri, in via Levanzo, è stata adibita ad area cani aperta.

“L’area di via Procida rappresenta una nuova palestra all’aperto con un percorso fitness completo, grazie agli ampi spazi a disposizione. Nell’area sono presenti inoltre spazi per i bambini con giochi dedicati e sedute per il relax. Per quanto riguarda l’allestimento a verde, sono stati messi a dimora numerosi esemplari arborei nella zona centrale e numerosi arbusti ed essenze perimetrali. L’area di via Levanzo è stata invece dedicata agli amici a quattro zampe” ha spiegato il vice Sindaco e Assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it