Il sostituto procuratore Paolo Piras ha disposto l’autopsia per spazzare i dubbi sulla morte di Giancarlo Salteri, dirigente delle giovanili della Dinamo Sassari. I tempi per scoprire le cause, però, potrebbero non essere brevi.

La Procura vuole far luce sulle condizioni dell’uomo. Da giorni stava combattendo con la febbre alta: verrà acquisita la documentazione medica relativa allo stato di salute. Da tempo, peraltro, Salteri stava portando avanti una dieta molto ferrea che ne aveva ridotto il peso.

Sono stati gli amici a sollecitare l’intervento dei vigili del fuoco per capire le sue condizioni. Il 44enne infatti non rispondeva al telefono da ore. Quando sono entrati, i vigili lo hanno trovato seduto sul divano e con il telecomando in mano, ormai senza vita.

