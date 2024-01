Incendio in un appartamento stamane. Una squadra Vigili del Fuoco del comando di Cagliari è dovuto intervenire per il fuoco che è divampato all’interno di un’abitazione all’ultimo piano di una palazzina in via Laghi Masuri.

Sul posto, i vigili del fuoco hanno spento l’incendio, limitando i danni allo stabile e agli appartamenti sottostanti.

Al momento dell’incendio dentro l’appartamento non c’era nessuno.

